Появилось интервью с якобы убийцей "беркутовцев" на Евромайдане

Об этом заявил львовянин Иван Бубенчик, который, по его же словам, стрелял в "беркутовцев", передает birdinflight.com.

Он отметил, что под утро 20 февраля якобы приехал парень, принес автомат Калашникова в сумке из-под теннисной ракетки и семьдесят пять патронов.

Он уверяет, что стрельбу начал из самого дальнего от Майдана окна за колоннами, на третьем этаже, откуда четко были видны милиционеры со щитами у стелы.

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"Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела", - вспоминает Бубенчик.

Он рассказал, что, как позже стало известно, начали говорить, что "беркутовцев" убили в затылок.

В то же время стоит отметить, что на сегодняшний день нет официальных данных об убийстве сотрудников "Беркута" в результате выстрела в затылок во время Евромайдана.

Напомним, ранее в СБУ показали найденное оружие, из которого расстреливали активистов Майдана. Фрагменты 23 автоматов, одной снайперской винтовки Драгунова и помпового ружья "Иж" 12-го калибра, из которых могли расстреливать активистов Евромайдана, были найдены в водоеме в Голосеевском районе Киева.