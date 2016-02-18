На Днепропетровщине задержали подсудимого, сбежавшего из зала суда после оглашения приговора

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Днепропетровской области, злоумышленник был задержан 17 февраля в поселке Червоногригоровка Никопольского района.

Сейчас 51-летнего беглеца доставили в изолятор временного содержания Никопольского отдела полиции.

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Как сообщал УНИАН, в Марганце 9 февраля мужчина, приговоренный за нанесение тяжких телесных повреждений к 10 годам лишения свободы, сбежал из зала городского суда сразу после оглашения приговора.

Выбежав из помещения суда, он сел в автомобиль, за рулем которого был его 23-летний сын. После длительного преследования злоумышленникам удалось исчезнуть из поля зрения правоохранителей в соседнем Никополе.