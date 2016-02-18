Турчинов объяснил, почему украинское оружие конкурентно на внешних рынках

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подчеркивает конкуренцию украинского оружия на внешних рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на форуме по обороне и безопасности в Киеве.

«Наш приоритет - это восстановление оборонно-промышленного комплекса, военного потенциала, который страна имела 20-30 лет назад», - сказал он.

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«Хочу подчеркнуть, что оружие, которое производится в Украине, сегодня достаточно конкурентно и на внешних рынках, так как это оружие и военная техника проходит испытание не на полигонах, а в жестоких боевых условиях», - отметил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, государственная компания "Укрспецэкспорт", которая является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники, в январе-сентябре 2015 года получила чистую прибыль в размере 47,802 млн грн.