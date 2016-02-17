Украинцы в результате теракта в столице Турции не пострадали - МИД

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

"По полученной от губернаторства Анкары информации, граждан Украины среди погибших и раненых нет. В случае поступления дополнительной информации оперативно будем сообщать", - говорится в сообщении.

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#ConsNews_ЦОР 17 лютого 2016 року приблизно о 18:30 у центрі Анкари стався вибух, внаслідок якого, за попередніми даними... Posted by Департамент консульської служби МЗС України on Wednesday, February 17, 2016

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в Анкаре произошел мощный взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 28 человек, более 60 получили ранения. Взрыв произошел в час пик за 300 метров от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.