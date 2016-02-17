Прокуратура открыла дело против конвоиров, допустивших побег подсудимого на Харьковщине

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, начато уголовное производство в отношении сотрудников полиции по факту служебной халатности (ч.1. ст. 367 УК Украины). Следственным путем будут проверены действия полицейских, в частности по обеспечению ими охраны подозреваемого. Максимальная санкция статьи предусматривает 3 года лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 февраля, из коридора административного помещения Дергачевского райсуда во время конвоирования на судебное заседание сбежал 23-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).