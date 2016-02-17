На Харьковщине из помещения суда сбежал подсудимый

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Харьковской области, 23-летний житель поселка Слатино убежал сегодня, 17 февраля, в 13:55.

По данным полиции, мужчина во время конвоирования в коридоре админздания Дергачевского райсуда неожиданно оттолкнул конвоира и выбежал на улицу.

Там он сел в автомобиль ВАЗ-2106 синего цвета с государственными номерами 738-16 ХА, который ждал его у входа, и скрылся с места происшествия.

Злоумышленник обвиняется по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводится комплекс неотложных мероприятии для установления места нахождения злоумышленника.

Дергачевский отдел полиции обратился к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая поможет задержать беглеца.