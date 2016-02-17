На Харьковщине из помещения суда сбежал подсудимый
В Дергачах Харьковской области из помещения районного суда сбежал подсудимый.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Харьковской области, 23-летний житель поселка Слатино убежал сегодня, 17 февраля, в 13:55.
По данным полиции, мужчина во время конвоирования в коридоре админздания Дергачевского райсуда неожиданно оттолкнул конвоира и выбежал на улицу.
Там он сел в автомобиль ВАЗ-2106 синего цвета с государственными номерами 738-16 ХА, который ждал его у входа, и скрылся с места происшествия.
Злоумышленник обвиняется по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас проводится комплекс неотложных мероприятии для установления места нахождения злоумышленника.
Дергачевский отдел полиции обратился к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая поможет задержать беглеца.