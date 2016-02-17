Дебаты по делу Савченко в России назначили на 2 марта

Защитник Савченко отметил, что стадия представления сторонами доказательств завершена.

Донецкий городской суд Ростовской области Российской Федерации назначил на 2 марта дебаты по делу украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко. Об этом в Twitter сообщил российский адвокат Николай Полозов. Читайте такжеСуд по делу Савченко закончил слушания, впереди – прения сторон Защитник Савченко отметил, что стадия представления сторонами доказательств завершена. "Суд назначает прения на 02.03.16", - заявил Полозов. Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Илья Новиков высказал мнение, что приговор российского суда по делу Савченко будет оглашен «в районе 8 марта».

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