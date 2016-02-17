Дебаты по делу Савченко в России назначили на 2 марта
16:30, 17 февраля 2016Общество
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Защитник Савченко отметил, что стадия представления сторонами доказательств завершена.
REUTERS
Донецкий городской суд Ростовской области Российской Федерации назначил на 2 марта дебаты по делу украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко.
Об этом в Twitter сообщил российский адвокат Николай Полозов.
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Защитник Савченко отметил, что стадия представления сторонами доказательств завершена.
"Суд назначает прения на 02.03.16", - заявил Полозов.
Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Илья Новиков высказал мнение, что приговор российского суда по делу Савченко будет оглашен «в районе 8 марта».
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