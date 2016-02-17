СБУ рассказала о планах РФ провести в Черном и Азовском морях учебные ракетно-артиллерийские стрельбы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

«По нашей информации, 19 и 25 февраля в акватории Черного и Азовского морей подразделения Черноморского флота проведут учебные ракетные и артиллерийские стрельбы”, - сказал он.

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По словам Ткачука, эти мероприятия проходят в комплексе мероприятий военной подготовки российских Вооруженных Сил в регионе.

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Представитель СБУ напомнил, что недавно в непосредственной близости к восточной украинской границе российская сторона уже проводила армейские учения синхронно с незаконными военными группировками “ДНР” и “ЛНР”.