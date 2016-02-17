Порошенко учредил юбилейную медаль "25 лет независимости Украины"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это предусмотрено в соответствующем указе «Об установлении знака отличия президента Украины - юбилейной медали "25 лет независимости Украины".

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Медаль предназначается для награждения граждан за значительные личные заслуги в становлении независимой Украины, утверждение ее суверенитета и укрепление международного авторитета, весомый вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие, активную общественно-политическую деятельность, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу, говорится в сообщении.

Документом также поручено Комиссии государственных наград и геральдики провести всеукраинский конкурс на лучший эскиз знака отличия президента Украины - юбилейной медали "25 лет независимости Украины", по результатам которого внести до 15 апреля 2016 года на рассмотрение главы государства проект положения о награждении указанным знаком отличия.