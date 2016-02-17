Азаров оправдал оккупацию полуострова: "Крым никогда не входил в состав Украины"

Об этом он заявил в интервью "Коммерсанту".

При этом, по мнению Азарова, все рано или поздно признают оккупированный полуостров частью РФ.

"Признают, никуда не денутся. Если рассуждать, то Косово - это исторический центр Сербии. Это та территория, с которой Сербия и пошла. Нельзя сказать, что для Украины Крым это такая территория. Крым никогда не входил в состав Украины, если не считать 1954 года, когда его административно передали в рамках единого государства", - отметил экс-премьер.

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Он заявил, что все равно руководству Украины и Западу придется принимать такую реальность.

"Калининград, или Кенигсберг, был когда-то столицей Прусского государства, но сейчас же никому из германских руководителей в голову не придет сказать: верни обратно Калининград. Так никому не придет в голову ставить вопрос и о возврате Крыма. Был там референдум, и ясно, что крымчане жить с этим бандеровским режимом не захотели. Это их право, они, в конце концов, автономная республика", - подытожил он.

Напомним, что Европейский парламент приветствует инициативу по созданию международного механизма переговоров в формате "Женева плюс" для восстановления украинского суверенитета в Крыму.