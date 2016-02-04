Европарламент призвал Россию начать переговоры по деоккупации Крыма (резолюция)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, за которую проголосовали 472 депутата Европарламента в Страсбурге.

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Согласно тексту резолюции, Европарламент «приветствует инициативу Украины по созданию международного механизма переговоров по восстановлению украинского суверенитета в Крыму в формате «Женева плюс», который должен предусматривать непосредственное участие ЕС; призывает Россию начать переговоры с Украиной и другими сторонами относительно деоккупации Крыма, снятия торгового и энергетического эмбарго и отмены чрезвычайного положения в Крыму».

Также Европарламент выразил сожаление по поводу противоправного закрытия в Крыму телеканала ATR и призвал Еврокомиссию оказать финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования «этого и других средств массовой информации в ссылке в Украине».

Как говорится в резолюции, Европарламент «считает закрытие крымскотатарских школ и классов и ограничение использования языка серьезным нарушением основных прав членов сообщества».

Также выражается сожаление по поводу препятствования лидерам крымских татар, которые возвращаются в Крым, их преследований и «неприемлемого давления на членов Меджлиса».

Кроме того, Европарламент осудил «регулярные притеснения независимых средств массовой информации, журналистов и активистов гражданского общества в Крыму».

Депутаты Европарламента выразили сожаление в связи с принудительной паспортизацией граждан Украины в Крыму со стороны Российской Федерации и осудили «навязывание российского гражданства жителям Крыма».

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В то же время Европарламент подтвердил поддержку решения Евросоюза ввести санкции и призвал Совет ЕС продолжать их действие до «завершения полной реинтеграции Крыма в правовую систему Украины».

Также Европарламент призвал Россию расследовать все случаи применения пыток к заключенным, освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Мустафу Дегерменджи и Али Асанова, гарантировать их безопасное возвращение в Украину.

Европарламент призвал РФ прекратить политические преследования диссидентов и общественных активистов.

В резолюции говорится, что Европарламент осуждает милитаризацию Крымского полуострова, а также заявления России о развертывании в Крыму ядерного оружия, что «представляет серьезную угрозу для региональной, европейской и глобальной безопасности».

Европарламент «подтверждает свой призыв вывести все российские войска из Крыма и восточной Украины», - отмечается в резолюции.

Также евродепутаты выразили «серьезную обеспокоенность в связи с положением ЛГБТ-сообщества в Крыму, которое существенно ухудшилось после российской аннексии».

Напомним, на первой пресс-конференции в новом году Петр Порошенко заявил, что для деоккупации Крыма необходим формат переговоров "Женева-плюс", в который войдут партнеры Украины из Европейского Союза, США и, возможно, страны-подписанты Будапештского меморандума.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года.

Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".