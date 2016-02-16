Завтра в Украину снова вернутся заморозки и туманы, температура упадет до 5 градусов мороза

17 февраля в результате воздействия холодной воздушной массы с севера Европы в Украине ожидается похолодание. Температура воздуха в течение дня снизится на 4-12 градусов и составит 1-8 градусов тепла, на Закарпатье и в Крыму еще будет тепло, 8-13 градусов тепла. Ночью и вечером в северной части похолодает до 0-4 градусов мороза, передает Opogode.ua.

В большинстве областей Украины антициклон обусловит сухую погоду, существенные осадки маловероятны.

Ночью и утром возникать туманы.

В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 4 градусов тепла до 1 мороза, днем ​​1-7 градусов тепла, на Закарпатье до 7-12 тепла.

В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 4 мороза, днем ​​1-6 градусов тепла.

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В центральной части будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​3-8 градусов тепла.

В восточных областях - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем ​​3-8 градусов тепла.

В южной части осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем ​​4-9, в Крыму до 13 градусов тепла.

В Киеве 17 февраля будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​2-4 градуса тепла.

Ветер в Украине северный, 5-12, на западе местами 15-20 м/с.