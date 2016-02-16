В Управлении патрульной полиции Киева проходят обыски

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Сегодня с разрешения суда в помещениях Управления патрульной полиции Киева проходят обыски в рамках расследования уголовного производства относительно превышения полицейскими служебных полномочий во время преследования автомобиля BMW, что привело к гибели 17-летнего пассажира", - сообщили в прокуратуре.

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В ведомстве добавили, что подробная информация будет предоставлена по результатам обыска.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, участвовавших в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от выполнения обязанностей до окончания расследования производства.