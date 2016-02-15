Глава Нацполиции о погоне со стрельбой в Киеве: Моя позиция неизменна, пьяный за рулем - это преступник

Об этом заявила на брифинге председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе, комментируя ход расследования инцидента, в результате которого полицейские застрелили пассажира автомобиля BMW во время ухода от преследования.

Но, как отметила руководитель Нацполиции, в любом случае пьяный за рулем - это преступник.

«Правовую оценку даст суд и прокуратура. Но моя позиция неизменна - пьяный за рулем - это преступник, и полиция имеет право и обязана защищать город от автомобилей, которые с бешеной скоростью мчатся по улицам», - подчеркнула Деканоидзе.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании троих других мужчин в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

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Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства.