В Молдове судят воеваших за боевиков на Донбассе наемников

По словам исполняющего обязанности генпрокурора Молдовы Игоря Попы, с начала года в этой стране арестованы десять подозреваемых наемников, двоих из которых уже приговорили к трем годам заключения. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Исполняющий обязанности генпрокурора отметил, что следствие в отношении еще восьми подозреваемых продолжается. Им от 26 до 32 лет и все они - русскоязычные выходцы с юга Молдовы.

«К сожалению, должен сказать, что десять граждан Молдовы воевали в Донецкой и Луганской областях Украины. Мы задокументировали факты, когда граждане Молдовы быть ранены и не исключаем возможной гибели наших граждан во время этого конфликта», – подчеркнул Попа.

Большинство наемников, отмечает чиновник, бывшие полицейские и спецназовцы.

Представители следственных органов Молдовы считают, что определенные симпатии к сепаратистам на Донбассе среди этнических русских в Молдове, которые идут воевать, могут иметь место, но главная причины – деньги.

«Например, один человек, дело которого в январе было направлено в суд рассказал, что ему пообещали платить в месяц около 3 тысяч долларов», – сообщил заместитель генпрокурора Молдавии Нику Сендреа.

Еще двоих подозреваемых задержали, когда они въезжали в Молдову с большой суммой российских рублей.

«Оба мужчины сообщили, что получали деньги в российских рублях – один 15 тысяч рублей (180 долларов), другой – 40 тысяч рублей (500 долларов) в месяц», – сказал председатель комитета по борьбе с организованной преступностью Молдовы Денис Ротару.

Точное количество граждан Молдовы, которые воюют на стороне поддерживаемых Россией боевиков в Украине, неизвестно. Но Кишинев обещает приложить все усилия, чтобы идентифицировать их.

Согласно законодательству Молдовы, участие в боевых действиях за рубежом наказывается до 10 лет заключения.