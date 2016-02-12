В Молдове судят воеваших за боевиков на Донбассе наемников
Представители Генпрокуратуры Молдовы сообщили, что десятки граждан этой страны за деньги воюют на востоке Украины на стороне террористов.
По словам исполняющего обязанности генпрокурора Молдовы Игоря Попы, с начала года в этой стране арестованы десять подозреваемых наемников, двоих из которых уже приговорили к трем годам заключения. Об этом сообщает Радио Свобода.
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Исполняющий обязанности генпрокурора отметил, что следствие в отношении еще восьми подозреваемых продолжается. Им от 26 до 32 лет и все они - русскоязычные выходцы с юга Молдовы.
«К сожалению, должен сказать, что десять граждан Молдовы воевали в Донецкой и Луганской областях Украины. Мы задокументировали факты, когда граждане Молдовы быть ранены и не исключаем возможной гибели наших граждан во время этого конфликта», – подчеркнул Попа.
Большинство наемников, отмечает чиновник, бывшие полицейские и спецназовцы.
Представители следственных органов Молдовы считают, что определенные симпатии к сепаратистам на Донбассе среди этнических русских в Молдове, которые идут воевать, могут иметь место, но главная причины – деньги.
«Например, один человек, дело которого в январе было направлено в суд рассказал, что ему пообещали платить в месяц около 3 тысяч долларов», – сообщил заместитель генпрокурора Молдавии Нику Сендреа.
Еще двоих подозреваемых задержали, когда они въезжали в Молдову с большой суммой российских рублей.
«Оба мужчины сообщили, что получали деньги в российских рублях – один 15 тысяч рублей (180 долларов), другой – 40 тысяч рублей (500 долларов) в месяц», – сказал председатель комитета по борьбе с организованной преступностью Молдовы Денис Ротару.
Точное количество граждан Молдовы, которые воюют на стороне поддерживаемых Россией боевиков в Украине, неизвестно. Но Кишинев обещает приложить все усилия, чтобы идентифицировать их.
Согласно законодательству Молдовы, участие в боевых действиях за рубежом наказывается до 10 лет заключения.