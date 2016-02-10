Кризис "кадров" в "ЛНР": боевики пьют на блокпостах, студентов ждут "военные кафедры" - разведка

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Самопровозглашенная власть псевдореспублик пытается пополнить некомплект командного состава звена "взвод-рота" за счет студентов. 8 февраля руководством "ЛНР" принято решение о создании в высших учебных заведениях на временно оккупированной территории Луганской области "военных кафедр". Определение перечня необходимых военных специальностей и заказа на подготовку будет осуществлять командование 2 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Для проведения занятий по общевойсковой подготовке будут привлекаться бывшие военнослужащие, в том числе те, которые принимали участие в боевых действиях против Украины в составе российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

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По информации разведки, среди боевиков продолжает расти недовольство условиями службы личного состава 1 АК, который находится непосредственно на передовых позициях. Из-за низкой укомплектованности подразделений 9 отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) военнослужащие полка вынуждены нести службу на постах от двух до трех суток (вместо одних).

"Участились случаи употребления личным составом спиртных напитков и наркотиков во время несения службы на постах", - отметили в разведке.