В МИД создали подразделение, которое будет заниматься противодействием угрозам со стороны России

20:34, 11 февраля 2016
Общество
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В министерстве иностранных дел Украины произошло изменение внутренней структуры, в рамках которой было реорганизовано управление, занимавшееся Российской Федерацией.

МИД Украины / Wikipedia

Об этом сообщили в министерстве, уточнив, что приказ министра о введении новой структуры датирован 8 февраля, передает "Европейская правда".

"Управление РФ, которое было до сих пор, превратили в Департамент противодействия угрозам со стороны РФ, расширив их компетенцию", - рассказали в министерстве.

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Сотрудникам ведомства министр сообщил об изменениях по е-mail, отправив его в понедельник вечером, свидетельствует письмо, с которым ознакомилось издание.

Павел Климкин, в частности, предположил, что "не все реформы и не всем придутся по душе", но не уточнил, о чем конкретно идет речь.

Напомим, ранее Турция попросила у Министерства информационной политики Украины о помощи в борьбе с пропагандой России.

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