В Изюме появятся "декоммунизированные" улицы Цоя, Высоцкого и площадь Леннона
В Изюме Харьковской области готовятся заменить названия некоторых улиц и площадей в рамках выполнения закона о декоммунизации.
Как передает "МедиаПорт", окончательный список объектов топонимики, которые подлежат переименованию по закону о декоммунизации, 2 февраля утвердили члены местной топонимической комиссии.
Части улиц будут возвращены исторические название, другим предлагатся дать имена героев Второй мировой войны, Героев Украины, почетных горожан.
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Среди неожиданных решений в списке - возможное переименование улицы Сакко и Ванцетти в улицу Высоцкого, улицы Артема - в Виктора Цоя, улицы Плехановской - в Волонтерскую, улицы Крупской - в Миротворцев.
Площадь Советская при этом станет площадью Джона Леннона.
«Джон Ленон и как музыкант, и прежде всего как общественный деятель, пацифист, один из его из лозунгов - «Make love, not war» - для нас это очень актуально. У нас запланирован мурал на эту тему, который будет выходить на трассу, которая идёт на Донбасс», - рассказал в интервью телеканалу СТБ заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин.
Подготовленный топонимической комиссией список теперь рассмотрит Изюмский городской голова. Распоряжение он должен подписать до 21 февраля.
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