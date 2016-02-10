"У нас нет таких ресурсов": Джемилев признал невозможность морской блокады Крыма

Морская блокада - сложный вопрос, рассказал Джемилев в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что полномасштабная морская блокада возможна тогда, когда в наличии достаточное количество военных кораблей.

"У нас нет таких ресурсов. Если, скажем, будет решение Совбеза, и подойдут корабли НАТО - это другой вопрос", - подчеркнул нардеп.

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Кроме того, он заявил, что у активистов блокады оккупированного полуострова есть только некоторые проекты, которые могут парализовать Керченскую переправу.

Ленур Ислямов прогнозировал старт морской блокады Крыма в конце 2015 – начале 2016 года. Он также отметил, что инициаторы блокады стремятся сделать жизнь на полуострове «максимально дискомфортной для оккупантов».

Товарную блокаду Крыма активисты акции начали 22 сентября 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».