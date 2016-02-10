В аэропорту "Борисполь" задержали австрийца, которого разыскивали ОАЭ
10:22, 10 февраля 2016Общество
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Пограничники в международном аэропорту «Борисполь» задержали гражданина Австрии, который находился в розыске за мошенничество в Объединенных Арабских Эмиратах.
Пограничники задержали австрийца, которого искали в ОАЭ / Аэропорт "Борисполь"
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, во время контроля на одного из пассажиров, который прибыл из Вены, сработала база Интерпола.
Нарушителем оказался гражданин Австрии, которого разыскивали с 2010 года за банковское мошенничество в ОАЭ.
Австриец передан Национальной полиции.
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