В аэропорту "Борисполь" задержали австрийца, которого разыскивали ОАЭ

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, во время контроля на одного из пассажиров, который прибыл из Вены, сработала база Интерпола.

Нарушителем оказался гражданин Австрии, которого разыскивали с 2010 года за банковское мошенничество в ОАЭ.

Австриец передан Национальной полиции.

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