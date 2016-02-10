В аэропорту "Борисполь" задержали австрийца, которого разыскивали ОАЭ

10:22, 10 февраля 2016
Общество
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Пограничники в международном аэропорту «Борисполь» задержали гражданина Австрии, который находился в розыске за мошенничество в Объединенных Арабских Эмиратах.

Аэропорт "Борисполь"

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, во время контроля на одного из пассажиров, который прибыл из Вены, сработала база Интерпола.

Нарушителем оказался гражданин Австрии, которого разыскивали с 2010 года за банковское мошенничество в ОАЭ.

Австриец передан Национальной полиции.

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