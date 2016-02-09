Синоптики предупреждают украинцев завтра о "штормовом" ветре

10 февраля атмосферный фронт с запада Европы обусловит небольшие дожди в западных областях Украины. На остальной территории будет преобладать сухая погода, лишь на севере отдельные незначительные дожди, сообщает Opogode.ua.

В большинстве областей усилится ветер до 15-20, местами до 25, в Карпатах до 30-35 м/с.

В течение дня температура воздуха составит 2-9 градусов тепла. В западной части и на юге 7-12 градусов тепла. Ночью ожидается от 3 тепла до 3 мороза.

В западной части ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем ​​7-12 градусов тепла.

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В северных областях существенных осадков не ожидается, лишь местами незначительный дождь. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​1-6 градусов тепла.

В центральной части - преимущественно сухо. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем ​​2-8 градусов тепла.

В восточных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 градусов мороза, днем ​​0-4 градуса тепла.

В южной части будет сухо. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем ​​6-12 градусов тепла.

В Киеве 10 февраля существенных осадков не ожидается, лишь местами незначительный дождь. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​ожидается 2-4 градуса тепла.

Ветер в Украине юго-восточный, 5-12, местами порывы 15-25, в Карпатах 30-35 м/с.