Геращенко рассказала об угрозах боевиков применить к украинским пленным "методы ИГИЛ"

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Боевики угрожают всему миру, что они будут применять к заложникам методы ИГИЛ - смертную казнь, ссылаясь при этом на уголовный кодекс несуществующей страны, СССР. На днях в российских СМИ вышли заявления представителей боевиков (есть диктофонные записи этих заявлений), что якобы в так называемой ДНР действует "уголовный кодекс" на базе кодекса бывшего СССР и что боевики могут применять к заложникам судилища, 30 лет заключения и смертную казнь", - сообщила Геращенко.

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По ее словам, ежедневно поступают звонки от родственников заложников, которые рассказывают, что их близким угрожают "концентрационными лагерями", 30 годами каторги и расстрелами.

"Очевидно, что это шантаж и издевательство над семьями. Но еще более очевидно, что это прямое признание в том, что ДНР - ЛНР - это террористические организации. И на это срочно должен отреагировать мир. Поэтому я обратилась к своим коллегам в парламент, входящим в делегации ПА ОБСЕ и ПАСЕ с просьбой срочно проинформировать об этих угрозах гражданам Украины, которых незаконно удерживают боевики, и ОБСЕ и ПАСЕ", - подчеркнула нардеп.

Она также уточнила, что уже передала все заявления министру иностранных дел Павлу Климкину с просьбой поднять эти вопросы во время встречи в нормандском формате в Мюнхене.