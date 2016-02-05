В здании ГПУ задержали экс-милиционера при попытке дать взятку военным прокурорам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил прокурор Киевской области Евгений Бондаренко на брифинге о задержании "на горячем" взяткодателей в помещении ГПУ.

"4 февраля 2016 года в помещении ГПУ совместно со службой внутренней безопасности и сотрудниками прокуратуры Киевской области был задокументирован факт дачи работнику ГПУ взятки", - сказал он.

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По словам Бондаренко, бывший сотрудник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД предложил двум сотрудникам военной прокуратуры взятку в размере 25 тысяч долларов за снятие ареста с морского судна, которое было арестовано по факту незаконного въезда на временно оккупированную территорию Украины, то есть на территорию Крыма.

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