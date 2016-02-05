Нардеп призвал остановить показ запрещенных российских фильмов на украинском ТВ (документы)

И определенные СМИ, как пишет на своей странице в Facebook народный депутат Виталий Куприй, прибегают к прямому нарушению норм действующего законодательства, транслируя российский видеопродукт.

"В частности, ООО "Телерадиокомпания "Украина" систематически осуществляет телевизионные показы фильмов и сериалов, произведенных государством-агрессором после 1 января 2014 года, игнорируя законодательные предписания и пренебрегая элементарными моральными нормами", - отмечается в сообщении нардепа.

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Куприй рассказал, что сегодня обратился с соответствующими депутатскими обращениями к Государственному агентству Украины по вопросам кино, Государственному комитету телевидения и радиовещания и Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания с требованием принять действенные меры для защиты информационного пространства Украины.

"Также необходимо внедрить справедливую прозрачную процедуру выдачи государственных удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов", - подытожил депутат.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины запретил Государственному агентству по вопросам кино выдавать прокатные удостоверения фильмам в случае участия в них лиц, которые входят в перечень создающих угрозу национальной безопасности Украины.