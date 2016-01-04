Кабмин запретил прокат фильмов с актерами, угрожающими национальной безопасности

Об этом сообщается в распоряжении правительства №1143 о внесении изменений в постановление о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов.

Основанием для отказа в выдаче свидетельства, согласно постановлению, является наличие в фильме материалов, которые популяризируют войну, насилие, жестокость, фашизм и неофашизм, направлены на ликвидацию независимости Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, унижение нации, неуважение к национальным и религиозным святыням, всевозможные вредные привычки и порнографию.

Также правительство запретило Госкино прокат фильмов, пропагандирующих советские и российские органы национальной безопасности.

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Кроме того, Кабмин увеличил плату за выдачу Госкино прокатных удостоверений на все фильмы в 5 раз - до 150-850 грн.

Как сообщал УНИАН, в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, обнародованный Министерством культуры, вошли Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Никита Михалков, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин и ряд других.

В августе 2014 года пресс-служба Нацсовета по телерадиовещанию сообщала, что экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Государственном агентстве Украины по вопросам кино будет просматривать все российские фильмы, телесериалы и мини-сериалы и принимать решение относительно выдачи им прокатных удостоверений.