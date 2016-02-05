Полторак подписал приказ о существенном повышении зарплат военным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк на брифинге в Киеве.

«Министр обороны подписал приказ об особенностях выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ в 2016 году. Данный приказ подготовлен в соответствии с поручением президента Украины относительно существенного повышения уровня денежного довольствия военнослужащих ВСУ, восстановления престижа и привлекательности военной службы», - сказала она.

«Во исполнение этой задачи при формировании госбюджета на 2016 год руководством Минобороны проведена большая работа на уровне правительства, Администрации президента, Бюджетного комитета и Комитета Верховной Рады по вопросам обороны и национальной безопасности», - добавила Гаврилюк.

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По словам пресс-секретаря Минобороны, денежным довольствием и другими положенными выплатами в первую очередь будут обеспечиваться военнослужащие –участники АТО на Донбассе.

Согласно приказу Полторака, для обеспечения качественного исполнения своих обязанностей, соблюдения порядка и правил несения службы, установленных воинскими уставами и другим законодательством Украины, недопущения употребления алкоголя, командирам, начальникам и руководителям предоставляется право устанавливать подчиненным военным премию за усердие, разумную инициативу, добросовестное исполнение служебных обязанностей, устанавливать ее в уменьшенном размере или не устанавливать в случае совершения военнослужащими правонарушений.