Полторак подписал приказ о существенном повышении зарплат военным
Министр обороны Степан Полторак подписал приказ об особенностях выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ в 2016 году, согласно поручению президента о существенном повышении уровня денежного довольствия военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк на брифинге в Киеве.
«Министр обороны подписал приказ об особенностях выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ в 2016 году. Данный приказ подготовлен в соответствии с поручением президента Украины относительно существенного повышения уровня денежного довольствия военнослужащих ВСУ, восстановления престижа и привлекательности военной службы», - сказала она.
«Во исполнение этой задачи при формировании госбюджета на 2016 год руководством Минобороны проведена большая работа на уровне правительства, Администрации президента, Бюджетного комитета и Комитета Верховной Рады по вопросам обороны и национальной безопасности», - добавила Гаврилюк.
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По словам пресс-секретаря Минобороны, денежным довольствием и другими положенными выплатами в первую очередь будут обеспечиваться военнослужащие –участники АТО на Донбассе.
Согласно приказу Полторака, для обеспечения качественного исполнения своих обязанностей, соблюдения порядка и правил несения службы, установленных воинскими уставами и другим законодательством Украины, недопущения употребления алкоголя, командирам, начальникам и руководителям предоставляется право устанавливать подчиненным военным премию за усердие, разумную инициативу, добросовестное исполнение служебных обязанностей, устанавливать ее в уменьшенном размере или не устанавливать в случае совершения военнослужащими правонарушений.