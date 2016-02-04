Правительство выделило 500 миллионов гривень на финансирование ПТУ в 2016 году

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Как отмечается в сообщении, деньги будут распределяться между городами областного значения, где есть реальная ограниченность ресурса. «Принятие данного постановления позволит помочь местным бюджетам, которые пока не в состоянии обеспечить собственное финансирование учреждений профессионально-технического образования, и обеспечить надлежащее финансирование и функционирование ПТУ», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 25 декабря 2015 года приняла Закон Украины о государственном бюджете на 2016 год. В законе указывалось, что финансирование профессионально-технического образования ложится на бюджеты местных уровней. Однако во многих местных бюджетах недостаточно средств для обеспечения финансирования ПТУ.

В связи с этим Верховная Рада 4 февраля 2016 года приняла два закона, вносящих изменения в Бюджетный кодекс и бюджет Украины, которые возвращают практику финансирования профессионально-технического образования из бюджетов областей и государственного бюджета. Субвенции из госбюджета составят около 2 млрд грн, в то время как для полного финансирования профессионально-технического образования в 2016 году необходимо 5,8 млрд грн.

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Во время голосования за законы была учтена поправка о том, что правительство распределит 500 млн грн между областями на краткосрочную поддержку профессионально-технического образования в 2016 году, что позволит покрыть недостаточность финансирования на время имплементации принятых законов.