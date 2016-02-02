Спецслужбы РФ в оккупированном Крыму собирали паспортные данные жителей приграничного с Херсонщиной села
Российские спецслужбы оккупированного Крыма собирали паспортные данные жителей села Медведевка в Джанкойском районе полуострова.
Об этом сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, передает "Крым.Реалии".
«Вызывали людей или приходили к людям, записывали паспортные данные, брали отпечатки пальцев», - рассказал Умеров.
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По его словам, в Меджлисе связывают это с тем, что село находится вблизи контрольно-пропускного пункта на админгранице с материковой Украиной.
Информации о происходящем в селе Медведевка от российских оккупантов нет.
Как сообщал УНИАН, во вторник утром координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член Меджлиса Эскендер Бариев сообщил о массовых обысках в домах крымских татар. Подробностей правозащитник не сообщил.