Спецслужбы РФ в оккупированном Крыму собирали паспортные данные жителей приграничного с Херсонщиной села

Об этом сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, передает "Крым.Реалии".

«Вызывали людей или приходили к людям, записывали паспортные данные, брали отпечатки пальцев», - рассказал Умеров.

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По его словам, в Меджлисе связывают это с тем, что село находится вблизи контрольно-пропускного пункта на админгранице с материковой Украиной.

Информации о происходящем в селе Медведевка от российских оккупантов нет.

Как сообщал УНИАН, во вторник утром координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член Меджлиса Эскендер Бариев сообщил о массовых обысках в домах крымских татар. Подробностей правозащитник не сообщил.