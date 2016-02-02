В Бундестаге заявили, что санкции против РФ будут действовать, пока на Донбассе "не смолкнет оружие"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Крихбаум сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Для огромного большинства депутатов немецкого Бундестага абсолютно понятно одно: пока не будет режима тишины, пока не смолкнет оружие, до тех пор санкции действуют", - подчеркнул Крихбаум.

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По его словам, "должна продолжаться напряженная работа над выполнением Минских соглашений".

Крихбаум отметил, что необходимо выполнять все положения Минских соглашений, в частности прекратить огонь, отвести тяжелое вооружение.