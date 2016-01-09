Кравчук: Можно предложить особый официальный статус восточным территориям

Об этом он сказал в интервью на 5 канале, передает Украинская правда.

Подытоживая достижения прошлого года, Кравчук отметил: "Мы шли вперед и определились (со стратегическим курсом – ред.) – это хорошо. Но мы не определились в основном: как завершить войну на востоке".

"Европейский наш выбор, безвизовый режим, зона свободной торговли и все прочее – они не определяют самого главного: как прекратить убийство, кровь, смерть на востоке. И Минские соглашения этого не решат никогда", - считает он.

Читайте такжеМеркель верит в прогресс "нормандских" переговоров в ближайшее время

"Минские соглашения решают текущие вопросы: как отвести тяжелое оружие, как сделать обмен плененными, как разминировать какую-то территорию – это текущие вопросы АТО. А стратегический вопрос, как восстановить территориальную целостность Украины, как восстановить ее суверенитет на всей территории – Минские соглашения этого не решают", - добавил Кравчук.

Он считает, что можно предложить не только государственную автономию для Крыма в составе Украины, но и официальный особый статус восточным территориям.

Читайте такжеКравчук рассказал, как вернуть оккупированный Крым

"Не надо бояться особого статуса Донбасса…", - сказал экс-президент.

На замечание о том, что риторика об "особом статусе" используется не для того, чтобы сохранить эти территории в составе Украины, а для того, чтобы Россия могла на них влиять, Кравчук ответил:

"Если в нынешней ситуации, когда идет война, когда не решен вопрос принципиально, когда мы не определили политически и мировое содружество не определилось относительно этого в широком, глобальном плане, когда мы не имеем реальных гарантий, – не таких, как Будапештский меморандум, – не имеем соответствующих гарантий России… Надо сесть и очень серьезно работать".

Читайте такжеНа Донбассе растет недовольство среди населения действиями самопровозглашенных вожаков – штаб АТО

"Если мы будем продолжать настаивать на том, что мы все равно победим на Донбассе, там конца войны не будет", - считает Кравчук.