Оккупанты Крыма решили не зазывать туристов на аннексированный полуостров

Об этом он заявил во вторник на заседании "Совета министров" республики, сообщает Flashcrimea.com.

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"До этого момента не надо никаких публикаций о привлекательности турпродукта, иначе к нам приедут 8 миллионов человек, и придётся их в Совмине размещать, матрасы им ставить и пруды для купания. Каждый турист должен получить за свои деньги то, на что он рассчитывал", — сказал Аксёнов.

По словам так называемого главы "Министерства курортов и туризма" республики Сергея Стрельбицкого, схемы подачи электроэнергии объектам курортно-туристической сферы пройдут согласование в ближайшее время.