Активисты готовы вновь заблокировать админграницу, если суд отменит товарную блокаду оккупированного Крыма

Об этом заявил глава штаба акции Ленур Ислямов, передает "Крым.Реалии".

«Мы никуда с админграницы не уходили, мы мониторим ситуацию каждый день, наши люди остаются на важных объектах там. Поэтому, если произойдет такая зрада, как отмена постановления правительства о блокаде Крыма, мы будем готовы оперативно реагировать и блокировать все снова своими силами», - заявил он.

«Те, кто называют себя правозащитниками, подобными исками способствуют нашему общему врагу, такие иски - это зрада Украины и интересов крымчан», - добавил Ислямов.

Накануне сообщалось, что общественная организация «Правозащитная группа 20 февраля» подала иск в суд об отмене постановления Кабинета министров Украины № 1035, которым введен запрет на поставки украинских товаров с материковой части в Крым и обратно.

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Истцы требуют в суде признать противоправным и отменить постановление Кабмина Украины от 16 декабря № 1035 «Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) из временно оккупированной территории на другую территорию Украину и/или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию». Они также просят истребовать в правительстве все документы, на основании которых было принято данное постановление.

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Правозащитники требуют остановить действие данного постановления в связи с тем, что оно «может нанести ущерб конституционным и гражданским правам граждан, которые невозможно будет восстановить в случае действия документа».

Рассмотрение иска состоится в Окружном административном суде Киева 3 февраля.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 16 декабря запретил провозить товары через административную границу с Крымом. Согласно постановлению, исключение составляют только личные вещи граждан и социально значимые продукты питания, суммарная стоимость которых не превышает 10 тыс. грн, а суммарный вес - не более 50 кг на одного человека.