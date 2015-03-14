Савченко крайне нежелательно возобновлять голодовку - украинские врачи

Об этом на своей странице в Twitter сообщил один из адвокатов украинской летчицы Николай Полозов.

"Врачи сказали Надежды о крайней нежелательности возобновления голодовки. Негативные последствия наступят гораздо быстрее", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня украинские врачи больше 5 часов осматривали в СИЗО Савченко.

Накануне, 13 марта, их не пустили к плененной украинской летчице.

Сегодня врачей доставил в СИЗО начальник консульского отдела при посольстве Украины в Москве Геннадий Брескаленко.

Он отметил, что встреча стала возможной благодаря содействию уполномоченного по правам человека в РФ Эллы Памфиловой.