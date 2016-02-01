В Ужгороде горит универмаг "Украина" (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре в торговом центре на площади Кирилла и Мефодия, 3, поступила сегодня, 1 февраля, в 08.20.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения УГСЧС в Закарпатской области.

О пожаре на своей странице в Facebook также сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета.

Очевидці повідомляють про потужну пожежу в Ужгороді – горить універмаг "Україна". На місці вже працюють рятувальники. Опубликовано Ужгородська міська рада. Офіційна сторінка 31 января 2016 г.

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По состоянию на 10 час. продолжается локализация пожара: горят складские помещения и торговые места на первом этаже, примерная площадь пожара составляет около 600 квадратных метров, говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 70 человек личного состава и 12 единиц техники от Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.