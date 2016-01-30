Холодницкий прокомментировал присвоение ему генеральского звания

По словам чиновника, ничего чрезвычайного не произошло, говорится в сюжете ТСН.

Холодницкий заверил, что новый мундир не будет шить, потому что через два месяца прокурорская форма отменяется. А на выполнение служебных обязанностей регалия если и повлияет, то только положительно.

"Кое-кто считает, что это награда. А это знаки, которые присваивают соответственно должности. Я это расцениваю, как проявление доверия – и общества в целом, и президента, избранного большинством населения. И как стимул для дальнейшей работы. Активной работы. Я это так расцениваю, не более", - заявил антикоррупционный прокурор.

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Также Холодницкий опроверг секретность указа о присвоении служебного ранга. "Этот указ не является тайным. Грифа секретности в нем нет. Не знаю, почему решили, что он тайный. Может, потому, что его нет на сайте", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2015 года президент подписал указ №735/2015 о присвоении званий ряду украинских чиновников. Отмечается, что полный список zn.ua получить не удалось, поскольку указ президента закрыт.

В частности, заместителю генпрокурора Украины – главному военному прокурору, Анатолию Матиосу было присвоено звание государственного советника юстиции II класса, которое соответствует званию генерал-лейтенанта. А 30-летнему заместителю генпрокурора - начальнику Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому присвоено звание государственного советника юстиции III класса, что соответствует званию генерал-майора.