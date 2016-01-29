Китай вводит частичный безвизовый режим с Украиной

Об этом сообщает российская служба китайского агентства "Синьхуа".

"С санкции Госсовета КНР, с 30 января текущего года во всех открытых для зарубежных стран морских, сухопутных и воздушных контрольно-пропускных пунктах Шанхая и воздушных КПП Нанкина (административный центр провинции Цзянсу), а также Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян), вводится 144-часовой безвизовый режим для граждан 51 страны, включая Украину, РФ, США, Канаду, Францию, Германию, Великобританию, Бразилию, Мексику, Японию, Республику Корея", - сказано в сообщении.

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Как сообщили в Министерстве общественной безопасности, граждане этих стран смогут находиться на территории Шанхая, провинций Цзянсу и Чжэцзян, расположенных в дельте реки Янцзы, на протяжении 144 часов без необходимости оформлять китайскую визу.

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Безвизовый режим актуален для транзитных пассажиров, которые совершают поездку в третью страну или регион транзитом через КПП указанных районов.

В 2013 году в Шанхае, Ханчжоу и Нанкине был введен 72-часовой безвизовый режим для транзитных пассажиров 51 страны.