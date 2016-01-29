В "Народном фронте" настаивают на исключении телепродукта страны-агрессора из перечня евровещателей

Об этом один из авторов проекта закона №2766 “О внесении изменений в «Закон о телевидении и радиовещании” (относительно определения передач европейского производства)», депутат от «Народного фронта» Дмитрий Стеценко заявил корреспонденту УНИАН.

“Эта норма говорит о том, что государство-агрессор не может участвовать в производстве совместного продукта с украинскими производителями, и его телепродукт не может считаться европейским. К тому же, как известно, Россия не поддержала межгосударственное соглашение о трансграничном вещании, поэтому такая норма является вполне правомерной”, - подчеркнул Стеценко.

Вместе с тем он заявил, что ко второму чтению в законопроект будут внесены изменения, но ключевые вещи останутся.

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“Скорее всего, что касается квот, то они будут изменены. Они должны указывать вектор развития украинских медиа. Квоты не должны стать таким себе «драконовским» фактором, который «душил» развитие. Этот законопроект прошел только первое чтение, и уже есть сравнительная таблица ко второму, где проработаны все правки. Будет немало замечаний из зала, и нужно будет искать компромисс”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно определения передач европейского производства)» (№2766).

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Тогда председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар отметила, что на сегодняшний день "под европейскими программами в украинском законодательстве предусматриваются программы европейского производства и российского производства".

По ее словам, в этом законе предлагается считать европейскими украинские программы, программы производства тех стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном вещании.

Она подчеркнула, что Россия не ратифицировала эту конвенцию, потому что "не хочет брать на себя обязательства, которые берут на себя европейские вещатели, и воплощать их в жизнь".

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28 января деятели украинской культуры и шоу-бизнеса призвали власти ограничить доступ российского медиа-продукта в украинский теле- и радиоэфир.