Президент Венгрии лишил гражданства пятерых украинцев, среди них - двое детей

09:55, 29 января 2016
Общество
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Президент Венгрии Янош Адер своим указом лишил венгерского гражданства еще восьмерых человек.

flickr.com/photos/zselosz

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на "Венгерский Официальный вестник".

В списке лиц, лишенных венгерского гражданства, - пятеро украинцев, уроженцев Закарпатья, среди них - двое несовершеннолетних.

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При этом причина лишения гражданства не указывается.

Напомним, в 2015 году власти Венгрии через соответствующие органы начали массовую проверку законности получения венгерского гражданства, в том числе украинцами. По состоянию на сентябрь 2015 года венгерского гражданства лишили официально 53 человек, преимущественно сербов и украинцев.

Напомним, в начале декабря прошлого года президент Венгрии Янош Адер своим указом лишил венгерского гражданства пятерых человек, трое из них – уроженцы Закарпатья.

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