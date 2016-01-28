На Одесчине количество умерших от осложнений свиного гриппа увеличилось до 31 человека

В Одесском регионе количество умерших от осложнений, вызванных пандемическим гриппом A(H1N1), увеличилось до 31 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ситуационного центра по гриппу, созданного при департаменте здравоохранения и социальной защиты Одесской областной государственной администрации, по официальным данным, по состоянию на 28 января, в регионе от вышеназванного заболевания умер 31 человек, из которых 9 – в районах области, остальные – в Одессе. Две трети умерших – мужчины.

В то же время в пресс-службе добавили, что эпидемиологический порог не превышен.

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«Завтра в Одессу прибудет гуманитарная помощь из Литвы – 2 тыс. доз препаратов «Тамифлю» и «Реленза». Препараты сразу будут направлены в больницы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в медучреждениях и школах Одессы с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин, также объявлен карантин в школах Одессы. Создан Ситуационный центр быстрого реагирования при ОГА.

Главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе и области состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом А(H1N1).

Из бюджета Одессы выделено финансирование в размере 3 млн грн на приобретение дополнительных медикаментов и кислородных концентраторов для лечения пневмонии в условиях стационара городских больниц. Аналогичная сумма – из бюджета ОГА.

В целом по Украине с 28 сентября прошлого года, по состоянию на 27 января ОРВИ и гриппом переболели более 3 млн человек, зарегистрировано 129 летальных случаев.