Регистрация на участие в ВНО начнется уже с 1 февраля

Регистрация на участие в нынешнем внешнем независимом оценивании (ВНО) начнется 1 февраля и продлится до 4 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

"Динамика подготовки к ВНО положительная. Календарные графики соблюдаются", - сообщил он.

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В 2016 году для поступления в высшие учебные заведения абитуриенты должны подать сертификаты ВНО лишь 2016 года. Каждый участник ВНО имеет право сдать тесты не более чем по 4 учебным предметам. В целом, тестирование будет проводиться по 12 предметам. Основная сессия ВНО будет проведена с 5 мая по 17 июня, дополнительная - с 14 июня по 4 июля.

Карандий также отметил, что схема регистрации на участие в ВНО, которая использовалась в предыдущие годы, оправдала себя и будет применяться и в этом году.