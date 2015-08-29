Яценюк заверяет, что проведение ВНО не будет отменено

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом Яценюк заявил сегодня во время совещания с директорами общих средних учебных заведений.

«Внешнее независимое оценивание является одной из образцовых реформ в системе нашего образования. Правительство не отойдет ни на шаг от продолжения системы ВНО», - подчеркнул Яценюк

Он напомнил об уголовном деле, возбужденном в отношении деятельности Центра внешнего независимого оценивания: «Для меня как премьер-министра это, в первую очередь, риск, который заключается в подрыве доверия к институту внешнего независимого оценивания. Это недопустимо».

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Глава правительства обратился в органы прокуратуры с тем, чтобы соответствующее расследование было завершено: «Как премьер-министр, я хочу конкретно услышать, что там произошло. Не слухи, а не домыслы, а конкретное обвинение и конкретные должностные лица, которые должны понести ответственность».

«Подчеркиваю - должны понести ответственность должностные лица, а не система внешнего независимого оценивания. Она работала, работает и будет работать», - отметил Яценюк.

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При этом он подчеркнул важность того, чтобы правоохранительные органы вернули изъятые серверы и компьютеры, «потому что нам необходимо уже готовиться к внешнему независимому оцениванию в следующем году».

Как сообщал УНИАН ранее, директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук, который временно отстранен от должности до завершения расследования возможных злоупотреблений в этом центре, ставит под большое сомнение возможность проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2016 году.