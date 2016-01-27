На Полтавщине до 20 человек напали на полицейских, пытавшихся разнять драку в кафе

13:55, 27 января 2016
Общество
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Около 0:30 27 января в одном из кафе города Лубны Полтавской области произошла массовая драка с участием 15-20 мужчин.

лубны / stejka.com

Как сообщает Главное управление полиции в Полтавской области, во время драки работники развлекательного заведения нажали тревожную кнопку, и в указанное кафе приехал наряд полиции охраны.

Сотрудники полиции пытались прекратить противоправные действия, однако группа неизвестных лиц в количестве 15-20 человек совершили нападение на правоохранителей.

Молодые люди с применением физической силы пытались завладеть табельным огнестрельным оружием полицейских.

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Для пресечения правонарушений сотрудники полиции вынуждены были применить оружие, произведя несколько предупредительных выстрелов. После этого агрессивные молодые люди скрылись с места происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Работникам полиции охраны предоставляется медицинская помощь. Оперативники устанавливают круг лиц, которые были участниками драки и нанесли правоохранителям телесные повреждения.

Действующее законодательство предусматривает наказание за это в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

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