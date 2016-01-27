По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение
08:17, 27 января 2016Общество
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На 27 января в Киеве и по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве и по Украине ожидается туман / Фото УНИАН
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайший час с сохранением в первой половине дня 27 января туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Кроме того, утром 27 января ожидается гололед, на дорогах гололедица.
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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщал, что начиная с 27-29 января в Украине будут очень низкие температуры воздуха.
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