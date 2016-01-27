По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайший час с сохранением в первой половине дня 27 января туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Кроме того, утром 27 января ожидается гололед, на дорогах гололедица.

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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщал, что начиная с 27-29 января в Украине будут очень низкие температуры воздуха.