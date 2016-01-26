УПЦ КП просит направить в Украину комиссию, так как патриарх Кирилл "вводит в заблуждение православный мир"

Синод Украинской Православной Церкви Киевского патриархата просит Вселенского патриарха Варфоломея I направить в Украину комиссию, поскольку глава РПЦ патриарх Кирилл «вводит в заблуждение православный мир».

Об этом говорится в постановлении Синода УПЦ КП, сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Синод УПЦ КП выразил возмущение в связи с выступлением московского патриарха по поводу ситуации в Украине на собрании Поместных Православных Церквей в Шамбези (Швейцария), назвав выступление Кирилла тенденциозным, необъективным, наполненным ссылками на несуществующие или искаженные факты.

Читайте такжеПатриарх Кирилл говорит, что от войны в Сирии зависит благополучие России

Как отмечают в УПЦ КП, это выступление вводит в заблуждение участников Синакса относительно реальной ситуации в Украине, в том числе в вопросе перехода общин Московского патриархата под омофор Киевского патриархата. «Поэтому это выступление, как публичное произнесение неправды и введение других в заблуждение, является недостойным сана архиерея, носителем которого является Кирилл (Гундяев), и должности предстоятеля РПЦ, которую он занимает», - говорится в постановлении Синода УПЦ КП.

Епископы УПЦ КП объясняют такое поведение главы РПЦ тем, что Кирилл находится в зависимости от государственной власти России, которая с конца февраля 2014 года и до сих пор осуществляет военную, информационную и экономическую агрессию против Украины, оккупировала Крым и часть территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому епископы УПЦ КП подчеркивают, что «есть объективные основания утверждать, что заявления и действия Московского патриарха Кирилла (Гундяева) и в целом Московской патриархии в отношении Украины находятся под влиянием власти России и являются элементом ее агрессивной политики».

В УПЦ КП акцентируют внимание на том, что руководство Церкви Московского патриархата в Украине как в центре, так и на местах, категорически отвергает любые предложения по диалогу, выступая лишь с ультимативными требованиями и игнорируя реальное желание своих прихожан выйти из-под юрисдикции Московского патриархата.

«В случаях, когда на месте усматривается возможность мирного решения вопроса пользования храмом и другим имуществом прихода путем поочередного совершения богослужения двумя частями бывшей общины УПЦ МП, центральное руководство церкви Московского патриархата в Украине препятствует этому, сознательно обостряя противостояние», – говорится в постановлении Синода.

В УПЦ КП подчеркивают, что ни одна независимая международная организация, как ООН, ОБСЕ или другая авторитетная международная организация, не подтверждают достоверность и объективность заявлений, которые делает Московский патриархат по поводу так называемого захвата храмов в Украине.

Епископы УПЦ КП еще раз засвидетельствовали на Синоде, что «Киевский патриархат продолжает призывать руководство Церкви Московского патриархата в Украине к конструктивному диалогу с целью выработки ясного и воспринятого двумя сторонами способа реализации верующими и их общинами гарантированного законами Украины права на свободный выбор подчинения той или иной Церкви».

В связи с ложными обвинениями, выдвинутыми патриархом московским против Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, Синод УПЦ КП просит Вселенского патриарха Варфоломея направить в Украину авторитетную церковную комиссию для исследования дела и последующего доклада Поместным Православным Церквам.

При этом в УПЦ КП отмечают: «учитывая, что сторона Московского патриархата является участником конфликта, находится в зависимости от власти России как государства-агрессора и сама подпадает под ряд объективных обвинений, считаем, что представители Московского патриархата не могут быть включены в состав такой комиссии, а лишь должны давать ей показания».

Читайте такжеПатриарх Кирилл призвал российских военных в Сирии "запастись терпением"

Как сообщает официальный сайт РПЦ, во время собрания Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Православном центре Константинопольского патриархата в Шамбези патриарх Московский Кирилл сказал, что каждая встреча Предстоятелей Православных Церквей – событие, имеющее особое значение: «Это возможность обменяться мнениями, обсудить волнующие проблемы, принять согласованные решения по вопросам общеправославного значения». При этом центральное место в выступлении Кирилла заняла Украина. Патриарх РПЦ дал свою оценку ситуации в Украине и назвал переход приходов УПЦ МП под юрисдикцию УПЦ КП бандитским рейдерским захватом.