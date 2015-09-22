Главу РПЦ Кирилла застали во время отдыха на яхте за €680 тысяч - СМИ (фото)

Соответствующие снимки и информацию обнародовало Общественное движение "Открытая Россия".

Яхту Azimut, которой рулил похожий на патриарха РПЦ человек, увидел один из отдыхающих в море между селами Джанхот и Дивноморское Краснодарского края РФ, в местечке, называемом Голубой Бездной.

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Отмечается, что по счастливой случайности пограничники в тот день "не оберегали патриарший покой и не разгоняли экскурсионные катера".

На другом снимке видно, как некоего седовласого старца-миллионера, похожего на Кирилла, подцепляют к тросу, собираясь, очевидно, окунуть в воду.

При этом "Открытая Россия" подчеркивает, что цена на яхту серии Magellano 43 начинается от 440 тыс. евро - и это только лишь цена в Европе. В России же Magellano 43 стоят от 680 тыс. евро и выше.

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков арендовал для отдыха со своей женой яхту за 385 тысяч евро в неделю.