На шахте "Львовуголь" тяжело травмирован горняк
14:20, 24 января 2016Общество
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Пострадавший с диагнозом внутричерепная травма, госпитализирован в больницу.
REUTERS
На шахте «Видродження» государственного предприятия «Львовуголь» сегодня во время рабочей смены тяжело травмирован 42-летний горняк.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 24 января в 02:45 в городе Червонограде на шахте «Видродження» прижало вагонеткой горняка, жителя города Червонограда.
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Пострадавший с диагнозом внутричерепная травма, госпитализирован в реанимационное отделение Червоноградской районной больницы. Состояние пострадавшего - тяжелое.
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