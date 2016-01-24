На шахте "Львовуголь" тяжело травмирован горняк

На шахте «Видродження» государственного предприятия «Львовуголь» сегодня во время рабочей смены тяжело травмирован 42-летний горняк.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 24 января в 02:45 в городе Червонограде на шахте «Видродження» прижало вагонеткой горняка, жителя города Червонограда.

Читайте такжеГорняки разблокировали международную трассу на Львовщине

Пострадавший с диагнозом внутричерепная травма, госпитализирован в реанимационное отделение Червоноградской районной больницы. Состояние пострадавшего - тяжелое.