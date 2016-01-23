Часть Херсонщины остается без электроэнергии из-за непогоды

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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"В течение 22 января аварийные бригады облэнерго проводили работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов, которые были обесточены накануне в результате сложных погодных условий (порывы ветра, налипание снега и обледенение), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач. По состоянию на 7:00 23 января остаются обесточенными 36 населенных пунктов в Херсонской области. К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Гидрометцентре сообщили, что с 24 января в Украину снова придут сильные морозы, местами до 30°, холоднее всего будет на северо-востоке и в центральных областях, теплее всего - на западе Украины.