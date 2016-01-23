Вятрович: в Киеве должен появиться памятник Симону Петлюре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сегодня на брифинге в Киеве.

Он отметил, что чрезвычайно важным аспектом настоящего указа «О мерах по празднованию столетия событий Украинской Революции 1917-21 годов» является та его часть, которая побуждает к установлению мест памяти, связанных с Революцией 1917-21 годов.

Читайте также"Без совка": со щита монумента "Родина-мать" уберут герб СССР

«К сожалению, до недавних пор в Украине места памяти, связанные с этим периодом, были исключительно коммунистическими по содержанию, речь шла об исключительно памятниках, связанных с так называемой Октябрьской революцией и разного рода деятелями большевистского движения. Сейчас в процессе декоммунизации, которая проходит по всей Украине, мы постепенно избавляемся от этого тоталитарного наследия, от этих мест памяти, связанных с деятелями большевистского режима, с теми, кто боролся против украинской государственности, очевидно, что на этом месте должны появиться другие места памяти, связанные уже с теми людьми, которые боролись за независимость», - заявил Вятрович.

В этом контексте, по его словам, чрезвычайно важно, чтобы в Киеве появился памятник Симону Петлюре.

«Мы убеждены, что в выполнение этого указа по этому периоду между 2017 и 2021 годом в Киеве должен появиться памятник Симону Петлюре», - отметил он.

Читайте такжеВ Украине демонтировано более 800 памятников Ленину

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко объявил 2017 год в государстве годом Украинской Революции 1917-21 годов. Большая информированность общества о событиях украинской истории является очень важной частью обеспечения национальной безопасности государства для того, чтобы противостоять мифам, которые распространяет агрессор, мифам «русского мира», в частности потому, что якобы Украинское государство создал Ленин, что якобы оно возникло из обломков Советского Союза, что якобы Сталин объединил его в современных границах.