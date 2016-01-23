В винницких школах карантин продлен еще на неделю

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета.

Так, по данным департамента здравоохранения Винницкого городского совета, в течение текущей недели (с прошлой пятницы) по поводу заболеваемости гриппом и ОРВИ в лечебные учреждения города обратились 3272 пациента, из них 1504 ребенка, что составляет 46%. Прирост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 9%, наблюдается рост количества вызовов к больным ОРВИ и гриппом на 8%. За последние 7 дней госпитализирован 101 больной, из них 57 детей.

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«Сегодня на лечении с гриппом, ОРВИ и их осложнениями находится 28 взрослых, из них – 18 вирусных пневмоний, причем 8 из которых с тяжелым течением", - рассказывает и. о. директора департамента здравоохранения Винницкого городского совета Светлана Стефанкова.

По ее словам, кроме того, на сегодняшний день в городской больнице «Центр матери и ребенка» на лечении находится 34 ребенка с вирусно-бактериальными пневмониями и 41 ребенок с ОРВИ. Такой уровень заболеваемости характерен для данного периода и не превышает уровень последних 5 лет.

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По словам медиков, эпидпорог в Виннице с начала эпидемиологического сезона не достигался, но течение болезней очень тяжелое с быстрыми осложнениями. На сегодняшний день в городе зарегистрировано уже 4 летальных случая от вирусных пневмоний у взрослых, у всех подтвержден вирус гриппа типа В. Также умер один ребенок, который имел тяжелую сопутствующую болезнь.

Учитывая риск распространения болезни, если дети вернутся с каникул на учебу, комиссией было принято решение продлить карантин еще неделю.

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В то же время, председатель комиссии Игорь Корольчук, дал поручение директору департамента образования Владимиру Буняку провести информативную работу с учителями и по возможности проводить дистанционное обучение.

Буняк в свою очередь отметил, что после каникул сокращения программы не будет, поскольку по каждому предмету есть часы повторения, за счет них дети и будут догонять программу.