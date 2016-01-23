В Ужгороде введен карантин в школах из-за ОРВИ

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела здравоохранения Ужгородского городского совета Василий Решетар.

По его словам, сегодня состоялось заседание городской противоэпидемической комиссии, которая информировала городского голову об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ среди населения Ужгорода.

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«Так, с 14 по 21 января зарегистрировано 884 обращения за медицинской помощью по поводу ОРВИ, что в 1,8 раза больше уровня эпидемического порога (44,3 на 10 тыс. населения). Больше всего больных - 601, или 68% от общего количества - дети до 17 лет. Это на 22,6% превышает показатели за предыдущую неделю», - добавил Решетар.

По его словам, по сравнению с минувшей неделей в два раза возросло и количество госпитализированных больных ОРВИ, что на 79% больше, чем за вторую неделю января.

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Также, по данным ежедневного мониторинга посещения детей общеобразовательных и учебно-воспитательных заведений, наблюдается динамичный рост количества отсутствующих детей, больных ОРВИ.

Согласно распоряжению Ужгородского городского головы Андреева, карантин введен с 25 января по 8 февраля.